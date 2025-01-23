Вучич оценил возможность вступления Украины в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Украина находится ближе к получению статуса члена Европейского союза, чем другие страны-кандидаты, включая Сербию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TV Pink после встречи с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме, проходившем в Давосе.

Вучич отметил, что в ходе разговора обсуждались темы мира на Украине и европейского развития обеих наций. Он акцентировал внимание на том, что текущая политическая обстановка на Украине предоставляет ей определенные преимущества в стремлении к вступлению в ЕС. Однако при этом он указал на то, что Сербия значительно дольше находится на этом пути.

По итогам обсуждения президент Вучич поделился в социальных сетях намерением Сербии продолжать сотрудничество с Украиной и поддерживать взаимные усилия обеих стран в стремлении присоединиться к Европейскому союзу.

Ранее сообщалось, что Сербия разорвала несколько контрактов с РФ на поставки вооружений.