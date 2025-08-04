Вучич позвонил Владимиру: сербский лидер просил перестать кормить гусей

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в одну из деревень позвонил бизнесмену Владимиру Лучичу и потребовал перестать тратить деньги на «глупые сериалы» и «жирных гусей». Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время рабочей поездки в сербскую деревню Александр Вучич неожиданно устроил публичный телефонный разговор. Под прицелом камер он связался с человеком, которого назвал Владо, и потребовал пересмотреть приоритеты в расходах. Вместо финансирования развлекательного контента и, как он выразился, «кормления жирных гусей», президент предложил помочь нуждающимся.

Журналисты предположили, что собеседником Вучича мог быть Владимир Лучич — гендиректор Telekom Srbija, крупнейшего телеком-оператора страны. Компания действительно инвестирует в телепроекты, но официальных комментариев от нее не последовало. Критики назвали этот звонок популистским жестом, призванным укрепить имидж Вучича как «защитника простых людей».

Ранее стало известно, что правительство Вучича находится в сложной ситуации.