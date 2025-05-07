Самолет президента Вучича вылетел из Баку в Москву

Самолет сербского президента Александра Вучича, который направлялся в Москву, совершил посадку в Баку. Об этом пишет РИА Новости в среду.

Напомним, что Александр Вучич направляется в Россию, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы на Красной площади в Москве. Ранее пролет воздушного судна с делегацией из Сербии запретила Литва из-за некоей «дипломатической чувствительности».

Пока причины того, почему самолет Вучича приземлился в Баку, не сообщаются. Но стало известно, что спустя непродолжительное время воздушное судно продолжило полет и вылетело в Москву из Баку, уточняют журналисты издания.