Вучич заявил, что Европа стремится воздвигнуть «железный занавес» против России

«Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим ее из-за вас и всех остальных граждан Сербии, политику, которая только ради нашей страны, и мы не служим никому, никогда не будем служить никому другому».