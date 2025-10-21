Вучич заявил, что Европа стремится воздвигнуть «железный занавес» против России
Вучич: Европа готовится изолировать Россию, игнорируя нейтралитет других стран
Президент Сербии Александр Вучич предупредил о нарастающем давлении на страны, стремящиеся сохранить нейтралитет в отношениях с Россией. Во время выступления на торжественном собрании по случаю 17-летия правящей Сербской прогрессивной партии в городе Зренянин (северо-восток страны) он заявил, что Европа намерена ввести своего рода «железный занавес» в отношениях с РФ, сообщает РИА Новости.
Вучич подчеркнул, что международное сообщество не желает уважать право других государств на самостоятельную внешнюю политику и нейтралитет.
«Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику», — отметил президент Сербии в ходе выступления, трансляция которого велась агентством Танюг.
Глава государства также акцентировал, что курс Сербии определяется исключительно интересами ее граждан:
«Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим ее из-за вас и всех остальных граждан Сербии, политику, которая только ради нашей страны, и мы не служим никому, никогда не будем служить никому другому».
