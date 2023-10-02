Вучич заявил, что вступление Сербии в ЕС – приоритет

Сербский президент Александр Вучич в интервью CNN рассказал, что личным приоритетом для него является вступление Сербии в Евросоюз. Об этом стало известно в понедельник, 2 октября.

По данным издания, Вучич утвердительно ответил на вопрос о том, является ли для него приоритетной важностью вступление страны в ЕС.

При этом президент Сербии отметил, что страна являлась конструктивным партнером при переговорах с Приштиной и готова была идти на уступки, а в это время вторая сторона лишь устраивала этнические чистки.

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