Вучич заявил, что вступление Сербии в ЕС – приоритет
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Сербский президент Александр Вучич в интервью CNN рассказал, что личным приоритетом для него является вступление Сербии в Евросоюз. Об этом стало известно в понедельник, 2 октября.
По данным издания, Вучич утвердительно ответил на вопрос о том, является ли для него приоритетной важностью вступление страны в ЕС.
При этом президент Сербии отметил, что страна являлась конструктивным партнером при переговорах с Приштиной и готова была идти на уступки, а в это время вторая сторона лишь устраивала этнические чистки.
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