Введение Германией погранконтроля подорвало дух и единство Евросоюза

Решение властей Германии ввести пограничный контроль с некоторыми странами подорвало дух и единство Евросоюза. Об этом сообщает турецкий канал Haber Global.

«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — заявил ведущий.

По его словам, после выхода Британии из ЕС в других европейских странах участилось число призывов к аналогичным решениям. Данная тенденция в результате может привести к распаду ЕС.

Ранее сообщалось о том, что греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что все призывы к войне с Турцией являются неприемлемыми для правительства.