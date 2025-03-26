ВВП России превысил 200 трлн руб. по итогам 2024 года

Внутренний валовой продукт (ВВП) России на конец 2024 года превысил 200 трлн руб. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом о работе кабмина за год, передает ТАСС.

По его словам, за последние четыре года ВВП практически удвоился, что свидетельствует о динамичных изменениях в экономике.

Как отметил Мишустин, основным двигателем этого роста стал внутренний спрос. В частности, инвестиционный спрос увеличился почти на 7,5%, а потребительский спрос показал положительную динамику.

«Такой успех, в первую очередь, заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», — подчеркнул премьер-министр.

Отдельно Мишустин подчеркнул, что в 2024 году российские регионы получили более 3,5 трлн руб. в качестве государственной поддержки. Выделенные средства, отметил он, были направлены на решение ключевых социальных задач, которые касаются миллионов граждан.

В частности, благодаря этим финансовым вливаниям были открыты новые больницы и поликлиники, а также обновлены инженерные коммуникации.

Также российский премьер рассказал о новых национальных проектах, реализация которых началась в 2025 году.

«19 новых нацпроектов уже утверждены. Погрузили в них наиболее значимые мероприятия, способные дать максимальный эффект», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что правительство России и дальше будет работать над повышением качества жизни россиян под руководством президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинге счастья на шесть позиций.