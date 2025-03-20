Россия поднялась в рейтинге счастья на шесть позиций

Уже восьмой год подряд Финляндия удерживает звание самой счастливой страны на планете. Этот вывод представлен в ежегодном Всемирном отчете о счастье, подготовленном группой специалистов по поручению Организации Объединенных Наций.

В лидирующую тройку также вошли Дания и Исландия. Россия поднялась на шесть позиций и заняла 66-е место, в то время как США оказались на 24-й строчке, а Украина — на 111-й. Замыкает список из 147 стран Афганистан.

Всемирный отчет о счастье издается с 2012 года по инициативе Генассамблеи ООН. В его создании участвуют социологи из Gallup и специалисты Оксфордского центра по изучению благополучия.

При формировании рейтинга эксперты принимают во внимание такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, соблюдение гражданских прав, гарантии занятости и уровень коррупции.

В качестве основы используются усредненные данные за трехлетний период. Публикация рейтинга приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг по качеству жизни для пожилых людей.