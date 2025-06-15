ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Тегерана

ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Нармак, расположенному на северо-востоке Тегерана. Об этом в своем телеграм-канале сообщает агентство Tasnim.

ЦАХАЛ атаковал Нармак вечером в субботу. Жертвами удара стали несколько человек. есть раненые.

В субботу, 14 июня, в ходе массированной атаки Ирана по израильскому городу Тамра, погибла местная жительница: ее убило ракетой. В результате обстрела пострадали еще 13 человек.

Ранее сообщалось о том, что Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном.