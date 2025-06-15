ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Тегерана
Израиль начал бомбить жилой район Тегерана
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ВВС Израиля нанесли удар по жилому району Нармак, расположенному на северо-востоке Тегерана. Об этом в своем телеграм-канале сообщает агентство Tasnim.
ЦАХАЛ атаковал Нармак вечером в субботу. Жертвами удара стали несколько человек. есть раненые.
В субботу, 14 июня, в ходе массированной атаки Ирана по израильскому городу Тамра, погибла местная жительница: ее убило ракетой. В результате обстрела пострадали еще 13 человек.
Ранее сообщалось о том, что Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном.