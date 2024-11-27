ВВС Израиля сбросили 100 бомб на секретный ракетный завод «Хезболлы» в Ливане

В последние часы перед введением режима прекращения огня с Ливаном, ВВС Израиля провели атаку на секретный завод «Хезболлы», где производились ракеты класса «земля-земля».

Удар был нанесен по объекту, расположенному в окрестностях города Баальбек, в живописной долине Бекаа на востоке Ливана. Стратегической задачей операции стало не только уничтожение завода, но и создание препятствий для дальнейшего производства ракет.

Для достижения этих целей израильские силы применили противобункерные бомбы.

Ранее Израиль одобрил план перемирия с Ливаном. Соглашение о прекращении огня удалось достигнуть благодаря содействию США.