ВВС Израиля сбросили 100 бомб на секретный ракетный завод «Хезболлы» в Ливане
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Израильские войска уничтожили завод ракет «Хезболлы», как сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные местного телевидения.
В последние часы перед введением режима прекращения огня с Ливаном, ВВС Израиля провели атаку на секретный завод «Хезболлы», где производились ракеты класса «земля-земля».
Удар был нанесен по объекту, расположенному в окрестностях города Баальбек, в живописной долине Бекаа на востоке Ливана. Стратегической задачей операции стало не только уничтожение завода, но и создание препятствий для дальнейшего производства ракет.
Для достижения этих целей израильские силы применили противобункерные бомбы.
Ранее Израиль одобрил план перемирия с Ливаном. Соглашение о прекращении огня удалось достигнуть благодаря содействию США.