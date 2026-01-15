«Вы читаете, когда меня уже нет»: в Москве нашли тело экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра

Бывший заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в Москве, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Отмечается, что дверь в помещение дома была открыта, а тело мужчины обнаружили у порога.

Скляр занимал пост заместителя министра с 2018 по 2022 годы. По информации телеграм-канала «База», рядом с телом Скляра обнаружили ружье. Перед трагедией он отправил сообщение своим близким, в котором экс-чиновник обвинил в произошедшем свою супругу.

Как пишет телеграм-канал Mash, Скляр недавно женился во второй раз на 33-летней девушке. После увольнения из правительства у чиновника возникли финансовые трудности, из-за которых супруги постоянно ссорились.

После очередного конфликта жена уехала за границу, оставив Скляра в московском доме одного. У экс-замглавы министерства остались две совершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера нашли мертвым на Кипре.