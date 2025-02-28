«Выбирайте сторону»: бывший посол США требовала от Грузии присоединиться к санкциям против России

Шалва Папуашвили, председатель грузинского парламента, обнародовал детали встречи с бывшим послом США в Тбилиси Келли Дегнан, состоявшейся 28 февраля 2022 года. В своем аккаунте в соцсети Папуашвили описал, как американский дипломат настойчиво требовала от Грузии присоединиться к международным санкциям против России.

По словам Папуашвили, посол США ультимативно заявляла о необходимости выбора между «светлой и темной стороной», что подразумевало немедленное присоединение к антироссийским санкциям. Спикер подчеркнул, что помощник Дегнан демонстративно фиксировал все ответы грузинской стороны, а сама посол была «категоричной и неприступной».

Грузинский политик рассказал, что объяснял американской стороне отсутствие предварительных консультаций по содержанию санкций и возможным последствиям для Грузии. Он акцентировал внимание на отсутствии у страны защиты в виде ядерного зонтика НАТО или гарантий экономической поддержки от Евросоюза.

В ходе дискуссии Папуашвили напомнил послу, что Киев просил у Тбилиси не санкции, а военную помощь, и задал вопрос: «Может, США стоило об этом подумать?». На что Дегнан ответила контрвопросом о возможности начала ядерной войны. Спикер парламента отметил двойные стандарты в этой ситуации — США призывают к решительным действиям, сами действуя осторожно.

Об этом эпизоде Папуашвили позднее рассказал бывшему помощнику госсекретаря США Джиму О'Брайену, спросив его, так ли должны поступать стратегические партнеры. Американский чиновник лишь сообщил, что всем послам было дано указание максимально вовлечь страны в санкционную политику против России.

Напомним, в феврале 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отказе вводить санкции против России, сославшись на национальные интересы страны. Это решение привело к отзыву посла Украины из Тбилиси в начале марта того же года.

Ранее депутат Рады заявила о крупнейшей в истории Украины цензуре.