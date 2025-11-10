Экс-премьер Украины Николай Азаров спрогнозировал проведение президентских выборов в 2026 году, связав эту возможность со сменой политических предпочтений Вашингтона. Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о легитимности Владимира Зеленского, чьи полномочия, по мнению ряда экспертов, истекли еще весной 2024 года. Реальность проведения выборов ставится под сомнение российскими аналитиками. Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив, указывает на полное отсутствие нормативно-правовой базы для организации избирательного процесса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт подчеркивает, что текущая политическая конъюнктура не благоприятствует демократическим процедурам — Зеленский воспринимается Москвой как нелегитимный лидер, а переговорный процесс между сторонами конфликта полностью отсутствует.

По его словам, международная позиция также не дает четких сигналов о смене власти в Киеве. Несмотря на отдельные медийные публикации, официальные заявления США и ЕС не содержат требований о проведении выборов. Это подтверждает, что вопрос смены руководства Украины остается второстепенным для западных партнеров на фоне продолжающегося противостояния. Ключевым условием для возобновления избирательных процессов эксперты называют начало реальных мирных переговоров. Однако перспективы диалога остаются туманными — позиции сторон диаметрально противоположны: Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, тогда как Украина делает акцент на первоочередной заморозке боевых действий.

Политолог отметил, что политические прогнозы Азарова пока не имеют практического обоснования. До тех пор пока не будет запущен механизм мирного урегулирования, вопрос о президентских выборах останется предметом теоретических дискуссий без шансов на реализацию в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что Запад обвиняют в планах по смене власти на Украине: что стоит за этим заявлением?