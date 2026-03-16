Пока официальный Киев твердит о неприкосновенности границ, внутри страны зреет бунт против военных действий. Социологи зафиксировали парадоксальную тенденцию: те украинцы, которые требуют референдума о мире, готовы пойти на территориальные уступки. Об этом сообщают украинские СМИ.

Цифры говорят о серьезном надломе в обществе. Половина опрошенных граждан (50%) высказались за проведение референдума, который должен утвердить мирное соглашение. И среди этих людей неожиданно высок запрос на прекращение огня любой ценой. Как выяснили социологи, 71% сторонников вывода украинских подразделений с территории Донбасса одновременно поддерживают и идею всенародного голосования.

Вместе с этим социологи отмечают и уменьшение количества сторонников воевать до победного конца, среди категорических противников любых территориальных уступок референдум поддерживают лишь 39%. Уставшее от конфликта население все громче требует мира, даже ценой потери территорий.

Ранее в США признали риск затяжной войны с Ираном до сентября.