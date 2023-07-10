«Выгоднее иметь в руководстве старика с деменцией»: почему Трампу не светит победа на президентских выборах в США

Дональд Трамп является самым неудобным президентом для американского политического истеблишмента. Об этом рассказал президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев.

По словам эксперта, экс-глава Штатов обладает неординарным типом мышления и использует необычные для глав Америки методы решения проблем. Стиль управления Трампа шокировал даже однопартийцев, этот лидер мешал держать себя «в узде».

«Американцам выгоднее иметь в руководстве страны плохо стоящего на ногах старика с деменцией, говорящего всякие глупости, и периодически извиняться за его ляпы, чем пытаться сохранять контроль над крепким хозяйственником, имеющим на все свое личное мнение», — рассказал Ананьев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно поэтому миллиардеру вряд ли стоит рассчитывать на победу в выборах президента США в будущем году, подытожил эксперт.

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