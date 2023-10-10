«Выгодно исключительно для ХАМАС»: почему израильтяне не сядут за стол переговоров

В ХАМАС заявили, что готовы к диалогу с Израилем, передает РБК . Однако верить боевикам может быть опасно. Почему эти заявления прозвучали сейчас и не может ли это быть обманный маневр? Разбираемся в нашем материале.

Член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин подчеркнул, что для ХАМАС возможный переговорный процесс выгоден, поскольку он несет в себе определенную составляющую «законности».

«Это информационное продолжение той операции, которую они проводят «в поле». Задача — сместить акценты восприятия конфликта со стороны критически настроенной общественности и перевести его в более легитимное и приемлемое переговорное пространство. Если власти Израиля согласятся, то выступят слабой стороной. Особенно после тех резких заявлений, которые вчера сделал глава Минобороны Израиля Йоав Галант», — пояснил эксперт.

По мнению Щербинина, логика ХАМАС очевидна: получая переговорную площадку, можно транслировать свое мнение, выглядеть более цивилизованно, но в то же время продолжать действовать так, как хочется.

«Кроме того, в этом случае дискредитируется оппонент, который сначала подвергается атаке, а потом садится о чем-то договариваться, хотя буквально недавно делал крайне резкие заявления. То есть, как мы видим, переговорный процесс со всех сторон выгоден сейчас исключительно для ХАМАС», — заметил политолог в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Очевидно, что ни одна из сторон на сегодняшний день не готова соглашаться с каким-то компромиссным решением, поскольку это равняется «прямому выстрелу в ногу», продолжил Щербинин. Тем временем фундаментальные причины конфликта так и остаются неразрешенными: любые переговорные процессы следует рассматривать лишь через призму заморозки конфликта или гибридное продолжение борьбы.

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