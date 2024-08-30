Выгоду России от глобального потепления оценили более чем в 1 трлн руб.

Эксперты оценили выгоду России от глобального потепления более чем в 1 трлн. Рублей, пишет РБК со ссылкой на аналитической доклад центра «Климатическая политика и экономика России», составленный Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Согласно приведенным в документе данным, повышение среднегодовой температуры хотя бы на один градус увеличит годовой объем Валового внутреннего продукта (ВВП).

Как отметил директор ИНП РАН Александр Широв, расчет основан на сопоставлении количественных оценок возможных выгод и ущербов от потепления по разным областям экономики. Например, в сельском хозяйстве, строительстве или энергетике.

Проведенный анализ показал, что 1,2 трлн рублей будут являться чистым эффектом при изменении климата. Отмечается, что за 10 лет температура в России прирастает примерно на 0,5 градусов. Таким образом, за 20 лет может произойти повышение температурных показателей на один градус. За это время годовой ВВП будет на 1,2 трлн руб. выше, чем был бы к тому же времени без изменений температуры.

«Это возможно теоретически при условии, что мы получаем ряд позитивных эффектов от влияния потепления климата на экономику, осуществляем адаптационные мероприятия, которые уменьшают ущерб от потепления, и имеем экономический эффект от этих мероприятий», — подчеркнул Широв.

По его словам, особое влияние может быть оказано на строительный сектор. Он подчеркнул, что на эту отрасль влияют природные ситуации, такие, например, как наводнения, оползни, сильный ветер. Шилов добавил, что, несмотря на негативное влияние от таких ЧС, строительная отрасль будет расти и, следовательно, создаст положительный эффект на ВВП.

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