«Враги меня похитили и разыграли мою смерть»: россиянам поступают странные сообщения от «Пригожина»
Гибель Пригожина спровоцировала активность аферистов в Сети
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе под Тверью, был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Однако многие до сих пор отказываются верить в эту трагедию, называя ее инсценировкой.
На чувствах сомневающихся быстро решили сыграть мошенники. В Сети появляются скриншоты переписок, в которых якобы глава ЧВК «Вагнер» заявляет, что жив и нуждается в помощи.
«Враги России меня похитили и разыграли мою смерть, в том самолете был мой двойник», — гласят сообщения обманщиков.
Лжепригожин уверяет некоторых россиян, что сейчас находится в Африке, и просит перевести ему деньги — якобы очень хочет вернуться в Россию, но ему не хватает средств.
Фото: [Социальные сети]
Несмотря на абсурдность этой схемы, юрист Виктор Безъязычный отметил, что некоторые граждане все же попадаются в сети аферистов. Те, в свою очередь, умело пользуются развернувшейся шумихой вокруг известной персоны и придумывают новые сценарии вымогательства.
«Под удар таких интернет-мошенников запросто могут попасть бывшие и нынешние бойцы ЧВК, которые поддерживают Пригожина и переживают из-за его гибели, различные конспирологи, оппозиционеры. Конспирологи тут вообще слабое звено», — отметил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
К сожалению, по его словам, практика работы полиции свидетельствует о том, что в большинстве случаев такого рода преступников редко удается выявить и вывести на чистую воду.
«Они пользуются левыми аккаунтами и сим-картами для максимальной анонимизации. Но если афериста все-таки удастся задержать, ему грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество. Если к преступлению причастна группа лиц или ущерб значителен, возможное уже более жесткое наказание — до пяти лет лишения свободы», — предупредил эксперт.
Инфоповод со смертью Пригожина имел широкий резонанс, поэтому активно начали плодиться схемы по выманиванию денег у населения, связанные с этим.
«К сожалению, невозможно предугадать, какие схемы еще они придумают, так что нельзя исключать вероятность появления новых пострадавших от лжепригожиных», — подытожил юрист.
Надеяться пользователям Сети приходится только на собственную сознательность. Прежде чем раскошеливаться, обязательно перепроверьте информацию, посоветуйтесь с близкими, ознакомьтесь с информацией о мошенниках в интернете.
Ранее мы сообщали, что вагнеровцы отказываются верить в гибель Евгения Пригожина.