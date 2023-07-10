В следующем году ожидаются выборы президента США, и некоторые специалисты полагают, что это может стать отправной точкой окончания СВО.

Считается, что нынешний глава Штатов Джо Байден принимает активное участие в спонсировании поставок вооружений Украине, что затягивает конфликт. Однако читатели интернет-издания «Подмосковье сегодня» во мнениях разошлись.

50% проголосовавших в нашем опросе считают, что новый президент США сможет остановить поток финансирования, а еще 50% уверены, что выборы ничего изменят. Политолог Вадим Сипров, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», примкнул ко второму лагерю.

«Надежды на окончание боевых действий на Украине из-за поражения Джо Байдена на предстоящих в ноябре следующего года президентских выборах в США иллюзорны», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, в продолжении этого конфликта заинтересованы все сегменты их «глубинного государства».

«Конец СВО положит не Байден и не Трамп, а русский солдат», — подытожил Сипров.

Ранее политологи более подробно рассказывали, почему выборы в США не изменят ситуацию на Украине.