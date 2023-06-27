Выяснилось, почему наследный принц Саудовской Аравии встал на сторону России

Сегодня состоялся разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает пресс-служба Кремля. Последний озвучил слова поддержки тем мерам, которые руководство РФ предприняло для подавления вооруженного мятежа 24 июня.

Политолог Виктор Щедрин рассказал, что представитель Эр-Рияда — это один из ключевых персонажей, который не просто может быть медиатором диалога между Россией и Западом, но и обладает для этого существенными силами.

«В частности, с недавнего времени свою международную деятельность он использует для улучшения собственного имиджа. При этом по инициативе принца на саммите Лиги арабских государств 19 мая выступил Владимир Зеленский, что вызвало недоумение у большинства участников», — отметил Щедрин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Учитывая инцидент, который произошел 24 июня, никто из глав крупных государств не готов к переформатированию политического руководства России, продолжает политолог.

«И если Запад не может прямо поддержать в текущих условиях российские власти, то это могут позволить себе другие, более независимые государства. Любые попытки дестабилизации ситуации внутри России могут обернуться хаосом не только для соседей, но и для всего мира», — разъясняет политолог.

К тому же, по его словам, Запад заинтересован в сохранении хороших отношений с нефтедобывающими странами, а тем более с Саудовской Аравией, которая становится важным игроком в регионе.

Напомним, ранее Песков порекомендовал США не заниматься нравоучениями Саудовской Аравии.