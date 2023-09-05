Выяснилось, скрывает ли Шольц серьезные проблемы со здоровьем

Недавно федеральный канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в социальных сетях фото с пиратской повязкой на глазу. После глава ФРГ несколько раз появился в той же повязке на публике: по его словам, он получил небольшую травму во время пробежки.

Политолог Вадим Сипров считает, что повязка вряд ли скрывает неприглядную травму. Решение надеть такой аксессуар связано не с серьезными проблемами со здоровьем, а с попыткой пиара.

«Западные политики активно экспериментируют с имиджем, и появление пиратской повязки на глазу Шольца, вероятно, также является экспериментом. Они не могут показать гражданам реальные результаты своей работы», — заявил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, своей повязкой Шольц решил отвлечь внимание граждан от реальных проблем.

«В Евросоюзе сейчас экономический спад, проблемная миграционная политика и другие сложности. Поэтому политики и лидеры общественного мнения вынуждены идти на подобные приемы», — пояснил собеседник издания.

Сипров также отметил, что пиратская повязка появилась в тот момент, когда многие немецкие предприятия обанкротились или перешли в предбанкротную стадию. Такой образ уводит журналистов от освещения экономических проблем.

«Мы не знаем, что произошло на самом деле, но повязка, очевидно, ни к чему. Даже если он реально получил травму на пробежке, он мог спрятать ее за темными очками. А с повязкой он похож на персонажа фильма «17 мгновений весны» Айсмана», — заключил политолог.

Ранее мы писали о других подробностях появления Шольца с пиратской повязкой.