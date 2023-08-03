Выяснилось, уговорит ли Эрдоган Путина продлить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил продолжить зерновую сделку при условии участия в ней России еще на год. Об этом сообщает телеканал 24TV.

Как рассказал политолог Вадим Сипров, Турция была одним из главных выгодоприобретателей «черноморской инициативы». Именно туда, а не в беднейшие страны Африки и Азии, шла большая доля украинской сельхозпродукции.

«Эрдоган использовал зерновую сделку как многофункциональный инструмент: внутри страны — для позиционирования себя как успешного переговорщика, на международном уровне — как «кормильца» бедных стран, на украинском треке — как партнера, организовавшего логистический коридор», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наконец, продолжил политолог, глобальные зерновые трейдеры благодаря ему получили возможность вывозить продукцию с минимальными издержками.

«Теперь этого инструмента у него нет. Логика действий Эрдогана проста. В ходе переговоров с президентом РФ он поднял эту тему, чтобы, как минимум, показать всем заинтересованным, что он сделал все возможное для возвращения России в сделку. Так он снял ответственность с себя и переложил ее на РФ», — предположил Сипров.

Владимиру Путину турецкий лидер дал понять, что сделка для него важна, а возвращение России в этот формат будет предметом торга.

«Вопрос в том, готова ли Россия здесь торговаться? Владимир Путин озвучил условия: для начала Запад должен выполнить все обязательства перед нашей страной, только после этого вопрос будет рассмотрен по существу», — напомнил собеседник.

А Турции, по его мнению, могут предложить заместить украинскую продукцию российской. Возможно, по более выгодным ценам.

«Против зерновой сделки играют время и обстоятельства. После ее финала ВС РФ предметно занялись уничтожением портовой инфраструктуры. Если удары по украинским портам продолжатся, к осени формат зерновой сделки станет нереализуемым на практике», — подытожил Сипров.

Ранее Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.