Выяснилось, выйдут ли США из НАТО в случае победы Трампа на президентских выборах

Европейские дипломаты обеспокоены возможным выходом США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщила американская газета «The New York Times».

По мнению политолога Вадима Сипрова, заявления о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО — это часть пропаганды против бывшего президента, в которую включены продемократические СМИ.

«По данным опросов избирателей, можно прогнозировать победу Трампа на предстоящих выборах, поэтому началось откровенное запугивание американцев. Пытаются нарисовать разного рода катастрофические сценарии, связанные с фигурой Трампа на посту президента», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что в интернете также активно обсуждают эссе известного политолога и историка Роберта Кагана, который утверждает, что победа Дональда Трампа на выборах президента приведет к установлению диктатуры в США.

«Естественно, ничего подобного реализоваться в Америке просто не может, потому что Конституция страны и сама структура государственного устройства США не позволят этого сделать. Что касается блока НАТО, то его трансформация — это объективный процесс, который не зависит от Трампа», — подчеркнул собеседник.

Сипров напомнил, что США многократно предъявляли претензии европейским партнерам по НАТО за не очень активное участие в финансировании организации. Соединенным Штатам сложно в одиночку содержать столь мощный военный альянс что связано с состоянием экономики США и стран Европы, считает эксперт.

«Значимость Европы для США снизится, поэтому снизится необходимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Это связано не с фигурой Трампа. Хотя он привык считать деньги, поэтому может ускорить процесс трансформации НАТО и сокращения американского участия в альянсе», — предположил политолог.

Эксперт добавил, что, скорее всего, следующий президент США и его администрация будут развивать военный блок AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США).

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