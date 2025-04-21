«Выкрутили руки»: на Украине рассказали, что происходит с Зеленским
Политолог Бондаренко: Зеленского заставят подписать сделку с США
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить сделку с США по редкоземельным металлам. Такое мнение на канале «UkrLife» высказал украинский политолог Константин Бондаренко.
Он также отметил, что после подписания этого соглашения Украина фактически станет колонией. Дело в том, пояснил эксперт, что документ не содержит никакой информации о гарантиях для Незалежной. Также со стороны США не предполагается соблюдение каких-либо обязательств.
Соглашение полностью противоречит конституции Украины, в киевским властям придется на него отвечать.
«Но Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет», — заключил Бондаренко.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский нарушил пасхальное перемирие.