Вылет осужденного американца Фогеля в США попал на видео

Вылет американца Марка Фогеля, который был осужден в России, зафиксирован на видео, показывающем его путь до аэропорта. На записи видно, как он не может скрыть свою радость от предстоящего возвращения на родину.

Силовики разместили Фогеля в автобусе и направили его в аэропорт. На видео он рассказал, что ощущает сильную усталость и мечтает о воссоединении с семьей в США.

По приезде в аэропорт ему вернули паспорт гражданина США, который он тепло поцеловал. Затем с радостным криком он поднялся на борт самолета, понимая, что вскоре окажется дома.

Напомним, Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже обнаружили наркотики. Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере. Фогель во всем сознался и полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее президент США Дональд Трамп крайне высоко оценил решение Москвы вернуть осужденного в РФ Фогеля Вашингтону. Он отметил, что с этого момента с Москвой могут установиться хорошие отношения, это позволит урегулировать конфликт на Украине.