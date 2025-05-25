Выпад Финляндии в адрес России вызвал возмущение в Сети
Выпад Финляндии в адрес России возмутил читателей The Telegraph
Фото: [pxhere.com]
Читателей The Telegraph возмутила публикация о том, что Россия укрепляет северные границы якобы для подготовки к войне с Финляндией.
Один из пользователей в комментариях к статье назвал это «липовой угрозой».
Его поддержал и другой комментатор, написавший, что «это вполне разумная реакция России на расширение НАТО прямо до российских границ».
«Россия никогда не вторгалась в Западную Европу, тогда как Европа, Британия и Америка неоднократно вторгались в Россию», — поделился мнением еще один читатель.
Он также выразил сомнение в том, что Россия захочет сейчас вторгнуться в Западную Европу. Вместе с тем, отметил он, русских может волновать военная активность Запада.
Ранее сообщалось о том, что НАТО запланировало запускать свои разведывательные беспилотники с территории Финляндии.