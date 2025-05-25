Читателей The Telegraph возмутила публикация о том, что Россия укрепляет северные границы якобы для подготовки к войне с Финляндией.

Один из пользователей в комментариях к статье назвал это «липовой угрозой».

Его поддержал и другой комментатор, написавший, что «это вполне разумная реакция России на расширение НАТО прямо до российских границ».

«Россия никогда не вторгалась в Западную Европу, тогда как Европа, Британия и Америка неоднократно вторгались в Россию», — поделился мнением еще один читатель.

Он также выразил сомнение в том, что Россия захочет сейчас вторгнуться в Западную Европу. Вместе с тем, отметил он, русских может волновать военная активность Запада.

Ранее сообщалось о том, что НАТО запланировало запускать свои разведывательные беспилотники с территории Финляндии.