Агрессивная риторика французского президента Эммануэля Макрона в отношении России, которая призвана лишь манипулировать французами и запугивать их, фактически осложняет диалог с Москвой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление политика и лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

По словам Филиппо, Макрон, который заявил о том, что Россия стала угрозой для Европы и Франции в частности, только пользуется страхом людей и манипулирует жителями страны, выставляя РФ врагом. Путин же, по словам политика, никогда не выступал с аналогичными речами в адрес Франции.

Фактически, резюмировал Филиппо, Макрон совершил безответственный поступок, и, драматизировав ситуацию и готовя французскую общественность к войне, только усложнил диалог с Москвой.

Ранее были раскрыты последствия антироссийского курса Макрона.