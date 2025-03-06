Антироссийская политика президента Франции Эммануэля Макрона не только ослабит Европу, но и приведет к серьезным последствиям для единства стран Европейского Союза (ЕС). Таким мнением с РИА Новости поделился первый заместитель главы парламента Республики Крым Серей Цеков.

Он утверждает, что Макрон рискует войти в историю как политик, который спровоцировал раскол и распад Евросоюза. По словам Цекова, действия французского президента подрывают основы европейской политики, дискредитируя ее на международной арене.

«Макрон играется серьезными вещами и становится фактически политическим близнецом Зеленского, который тоже говорил о ядерном оружии», — сказал Цеков.

Ранее Макрон в своем обращении к народу заявил, что Россия стала главной опасностью для Европы. Французский лидер сообщил о необходимости европейским странам сосредоточиться на наращивании вооружений.

Кроме того, президент Франции сообщил о намерении создать так называемый «ядерный зонтик», который будет включать в себя готовность защищаться французским ядерным оружием.

Ранее главный редактор «Национальной обороны» Игорь Коротченко обвинил Эммануэля Макрона в провокации острого кризиса в Европе.