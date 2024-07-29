В польском издании Myśl Polska отметили высокий уровень подготовки российской армии, а также предрекли ВС Украины тяжелые боевые недели, сообщают РИА Новости.

В материале польского издания подчеркивается, что российске военные демонстрируют храбрость на передовой, а также отличаются все более высоким уровнем подготовки в ходе боев.

Кроме того, в Польше отметили, что наступление ВС РФ проходит при явном преимуществе в технике и авиации, а также количестве солдат и качестве их слаженной работы. Принимая во внимание все это, польские журналисты предрекли украинцам тяжелые боевые недели.

Согласно данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинская сторона потеряла 1930 солдат, четыре танка и других бронированных машин, а также две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ понимает, что российскую армию не удастся остановить. С таким вооружением и превосходством человеческого ресурса у Украины практически нет шансов, считает британский политолог Меркурис.