«Выстрелили себе в ногу»: как пострадает Евросоюз от 12-го пакета антироссийских санкций

Мощный набор экономический мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину — именно так оценил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель новый 12-й пакет санкций, который 18 декабря принял Евросоюз.

В него вошли индивидуальные санкции: заморозка активов более 140 физических лиц и организаций. Также пакетом запрещается ввоз российских алмазов и сжиженных нефтяных газов, вводится запрет экспорта товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности и развитию промышленного сектора страны, об этом говорится в сообщении Европейского совета.

Политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров рассказал, как эти санкции отразятся на России. По его словам, 12-й пакет выглядит, как «жест форменного идиотизма», так как Евросоюз «в буквальном смысле выстрелил себе в ногу».

Курс на деиндустриализацию

«В странах ЕС наблюдается экономический спад, и составляет он ежемесячно 0,5% ВВП, а это означает, что экономика Евросоюза в год схлопывается на 6%. В такой ситуации ограничения по ввозу сырья, продукции с неглубокой степенью обработки, в основном в области металлургии, губительны для экономики. Они сами выбрали курс на деиндустриализацию», — рассказал Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, за эти санкции Россия должна сказать Евросоюзу спасибо.

«В особенности это касается ввоза алмазов. Технические алмазы — это, прежде всего, сырье для производства инструментов для металлообработки. Теперь им нечем будет обтачивать снаряды для Украины. А что касается ювелирной промышленности, то, например, в Нидерландах придется закрывать целые города», — подчеркнул Сипров.

Россия, продолжил политолог, наконец-то избавится от монополизма мирового оператора на рынке ювелирных алмазов — компании Де Бирс, так как еще с советских времен все алмазы, которые шли из России, продавались только через эту компанию.

«Не менее глупо выглядят запреты на ввоз в Россию компонентов для продукции двойного назначения, как военного, так и гражданского. Уже давным-давно работает параллельный импорт и все то, что невозможно купить, ввозится в Россию из Китая. Кроме того, на стороне России играют арабы, турки и страны Центральной Азии, которые не собираются из-за чьей-то не очень разумной политики упускать выгоду», — пояснил Сипров.

РФ не пострадает

Эксперт отметил, что для России это станет дополнительным стимулом для развития импортозамещения в стране.

«Запрет на ввоз сжиженного газа показывает торчащие уши США. Вашингтон, вероятно, добьется того, что рынок сжиженного газа будет монополизирован Америкой. В итоге эта продукция будет продаваться намного дороже, чем российская, что очень сильно ударит по карманам европейцев», — добавил Сипров.

Политолог убежден: Европа больше не способна вести самостоятельную политику и превращается в филиал США.

«Руководители Евросоюза просто бездумно выполняют волю Вашингтона. Эти санкции не про Россию и не про Украину. Эта политика, которую США проводят в Европе, направлена на деиндустриализацию некогда самого развитого в промышленном и экономическом отношении региона мира. Если они готовы жить в Средневековье, то пусть живут», — заключил собеседник издания.

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