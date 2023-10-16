Выстроятся в очередь к российской делегации: выяснилось, чем закончится форум «Один пояс — один путь»

«Как бы Запад ни пытался изолировать нашу страну, на этом форуме повторится ситуация, которая была на Генассамблее ООН с очередями на переговоры с российской делегацией. Президент России приглашен лично Си Цзиньпином в качестве главного гостя, и к их личной встрече будет приковано внимание всего мира», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».