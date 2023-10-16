Выстроятся в очередь к российской делегации: выяснилось, чем закончится форум «Один пояс — один путь»
Политолог Ванифатов рассказал, о чем договорятся Путин и Си Цзиньпин в Пекине
Фото: [Ng Han Guan/AP/TASS]
Уже вскоре в Пекине стартует форум «Один пояс — один путь». В китайскую столицу для участия прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Анонсирован и визит российского президента Владимира Путина.
Политолог Алексей Ванифатов рассказал, что на форуме будут присутствовать представители примерно 130 стран и многих международных организаций.
«Как бы Запад ни пытался изолировать нашу страну, на этом форуме повторится ситуация, которая была на Генассамблее ООН с очередями на переговоры с российской делегацией. Президент России приглашен лично Си Цзиньпином в качестве главного гостя, и к их личной встрече будет приковано внимание всего мира», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По итогам переговоров лидеры России и Китая сделают заявления о приверженности дальнейшего развития многополярного мира, добавил собеседник.
«Будет выработана стратегия на возможную встречу Си Цзиньпина и Байдена в США, также возможно подписание новых договоров в энергетической сфере. Не обделят вниманием и вопросы военно-технического сотрудничества. Некоторые решения этой встречи лягут в основу итогов всего форума «Один пояс — один путь», что покажет большое влияние в мире нашей страны и провал западной операции по изолированию России», — рассказал политолог.
Ранее Путин выразил мнение, что Китай ничего не навязывает другим.