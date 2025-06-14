Выступавший за Трампа Карлсон назвал его соучастником атаки Израиля на Иран

В открытом обращении, опубликованном коллективом американского журналиста Такера Карлсона в соцсетях, содержится информация о том, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был осведомлен о готовящемся нападении Израиля на Иран и даже содействовал нанесению ударов.

Стоит отметить, что нападение Израиля на мирный Иран не стало неожиданностью для Трампа. Будучи причастным к этим военным действиям, президент рассчитывает, что события прошлой ночи поспособствуют его переговорам с Ираном по ядерной программе, как сообщили представители команды Карлсона.

Указывается также что Пентагон не участвовал в нападении напрямую, но на протяжении многих лет Соединённые Штаты Америки оказывали финансовую поддержку и передавали Израилю различные виды оружия. Это делает США одним из ключевых участников нападения Израиля на Иран.

«Стоит сделать шаг назад и задуматься, как что-либо из этого помогает Соединенным Штатам. Мы не смогли найти ни один ответ», — говорится в заявлении.

Кстати, The Washington Post вчера сообщила, что Соединенные Штаты Америки задействовали свои системы противоракетной обороны Patriot и THAAD для защиты Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил атаковать базы любых стран, защищающих Израиль.