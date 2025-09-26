Выступление Нетаньяху в ООН сопровождалось массовым протестом

Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН вызвало демонстративный протест. Представители многих стран, в особенности арабских, покинули зал заседаний, а его речь сопровождалась возгласами неодобрения. Об этом сообщает ТАСС.

Сцена в зале ООН стала красноречивым отражением глубокого международного раскола. Когда Нетаньяху поднялся на трибуну, дипломаты начали массово вставать и уходить, превращая выступление в акцию политического бойкота. Зал, по сообщениям, заметно опустел, повторив ситуацию прошлого года.

Жесткая позиция израильского лидера была озвучена им еще до вылета в Нью-Йорк. Нетаньяху четко дал понять, что его правительство не допустит создания независимого палестинского государства, что и стало главной причиной столь острой реакции. Этот демарш со стороны ряда делегаций показывает растущую изоляцию официального Тель-Авива на мировой арене на фоне продолжающегося конфликта в Газе. Некоторые страны и вовсе проигнорировали мероприятие, заранее отказавшись слушать израильского премьера.

Ранее Нетаньяху заявил, что создание Палестины угрожает Израилю.