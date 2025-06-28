Выступление Зеленского в Совете Европы вызвало шок в США
Подполковник Дэвис: Зеленский доказал потерю связи с реальностью
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Выступление Владимира Зеленского в Совете Европе и реакция парламентариев на нее говорят о коллективном помутнении рассудка, заявил на YouTube подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть», — возмутился он.
При этом, отметил Дэвис, европейские политики аплодировали ему стоя, что говорит о том, что они также потеряли связь с реальностью.
Эти люди подписывают новые смертные приговоры тем, кого они якобы хотят защитить, добавил подполковник.
В НАТО уже поняли, что режим Зеленского скоро падет, поэтому они будут это использовать как предлог для разжигания военной истерии, заключил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский потерпел поражение на саммите НАТО и ЕС.