Выступление Владимира Зеленского в Совете Европе и реакция парламентариев на нее говорят о коллективном помутнении рассудка, заявил на YouTube подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть», — возмутился он.

При этом, отметил Дэвис, европейские политики аплодировали ему стоя, что говорит о том, что они также потеряли связь с реальностью.

Эти люди подписывают новые смертные приговоры тем, кого они якобы хотят защитить, добавил подполковник.

В НАТО уже поняли, что режим Зеленского скоро падет, поэтому они будут это использовать как предлог для разжигания военной истерии, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский потерпел поражение на саммите НАТО и ЕС.