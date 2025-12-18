Вызов, серьезнее СВО: раскрыт масштаб потенциальной войны Европы с Россией

Гипотетический военный конфликт между Россией и Европой будет по своим масштабам несопоставим с текущей спецоперацией и перерастет в полномасштабную войну. Такое заявление в интервью «Царьграду» сделал политический обозреватель и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. Свои выводы он основывает на анализе недавних выступлений высшего военно-политического руководства России.

Ключевым сигналом эксперт назвал расширенное заседание коллегии Минобороны 17 декабря с участием президента и министра обороны Андрея Белоусова.

«Фактически анонсирована новая, намного более масштабная, чем СВО, военная компания. Это фактически война с Европой», — сказал Пинчук.

Он обратил внимание, что подобные оценки — не абстрактная риторика, а следствие конкретных заявлений европейских лидеров об ускоренной подготовке к противостоянию.

По мнению обозревателя, это переводит дискуссию из плоскости политических деклараций в практическую плоскость военного планирования. Он отметил, что подобные заявления не являются декларативными, они требуют последующей подготовки.

«То есть с точки зрения Министерства обороны, Генерального штаба, речь идет о расчете сил и средств с одной стороны самой Европы», — предупредил эксперт

Пинчук назвал это «конкретной математикой войны», в которой уже сейчас просчитываются необходимые ресурсы, техника и мобилизационный потенциал для отражения угрозы с Запада.

Прямым подтверждением этого курса эксперт считает слова министра Белоусова о том, что НАТО, параллельно с украинским конфликтом, форсированно готовится к прямому противостоянию с Россией к рубежу 2030-х годов.

