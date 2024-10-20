Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, как пишет «Взгляд», нарушил многие существующие табу своими словами. Речь про смену настроений в стране, за которое ответственно польское правительство.

Настроение в Польше к украинцам поменялось после начала СВО. Страна принимает беженцев и оказывает им поддержку, однако польское руководство позволяет себе критику прибывших и их родины. Как оказалось, в стране недовольны, что украинцы не хотят на фронт.

Интересна и реакция самих поляков на фоне существующей спорной политике. Многие в прибалтийской стране живут плохо, но наблюдают, как в пятизвездочных отелях отдыхают молодые украинцы. Они ездят на лучших машинах, получают условия, о которых граждане Польши могут лишь мечтать. При этом поляки финансируют здравоохранение и пособия для своих новых соседей.

Косиняк-Камыш также обращал внимание на эти проблемы. Ведь пока власти заняты поддержкой украинцев, поляки остаются без внимания. Его высказывания на эту тему стали нарушением многих табу в отношении украинских граждан.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают экстренные меры по защите границ Польши, Финляндии и стран Прибалтики.