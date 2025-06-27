«Взяла салфетку у Макрона»: в Сети заметили странную мимику премьера Италии Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони привлекла к себе особое внимание из-за необычной мимики во время ответов на вопросы журналистов на саммите НАТО в Гааге. Видео, запечатлевшее реакцию политика, мгновенно разошлось по социальным сетям и вызвало множество комментариев и шуток. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Мелони постоянно корчит гримасы, почесывает нос и демонстрирует весьма выразительные и эмоциональные реакции.

В комментариях к ролику многие предположили, что так она скрывает состояние, связанное с употреблением запрещенных веществ. Некоторые юзеры даже сравнили ее поведение с подростковым, а также назвали «женской версией» американского бизнесмена Илона Маска.

«Выражение лица Джорджи Мелони обязательно войдет в историю…» — подчеркнул один из комментаторов.

Другие просмотревшие видеоролик вспомнили инцидент с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом в мае. Тогда оба политика ехали в Киев на поезде, а когда к ним в купе зашли журналисты с камерой, то поспешно начали прятать какой-то белый предмет. Это видео также распространилось в соцсетях и вызвало много вопросов.

Интернет-пользователи предположили, что с итальянским премьером Мелони содержимым той самой «салфетки» из купе поделился Макрон, поэтому на видео запечатлена такая странная реакция.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе публично унизить своего французского коллегу Эммануэля Макрона.