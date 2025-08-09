Wall Street Journal узнало предварительные условия мирного договора РФ с Украиной

По информации издания Wall Street Journal, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность к полному прекращению огня в случае вывода украинских войск из восточных регионов страны.

В соответствии с информацией, опубликованной в СМИ, на начальной стадии планируется вывод украинских войск из Донецкой области и стабилизация линии соприкосновения.

На следующей стадии президент России Путин и глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп совместно разработают итоговый план по урегулированию конфликта, который будет представлен для обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В дальнейшем, по информации издания, президент планирует представить законопроект, который обеспечит защиту от нападений на Украину и европейские страны.

Это предложение стало причиной того, что администрация Трампа начала готовиться к встрече с президентом России, как сообщает издание.

Ранее Трамп объяснил, что будет с российскими территориями на Украине. В контексте украинского урегулирования возможны обмены и возвращения.