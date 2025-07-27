Washington Post: ЕС готовит подарок для Украины
В Европе придумали хитрую схему поставок оружия Украине
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Европейские страны разработали новые схемы поставок американского оружия Киеву, сообщает американская газета The Washington Post.
Суть в том, что ЕС намерен передавать Киеву имеющиеся у них системы вооружений или боеприпасы, а потом закупать их замену у США.
Авторы публикации отмечают, что Вашингтон также мог бы перенаправить поставки в другие страны или продавать их европейским странами для поставок ВСУ.
В первую очередь ЕС хочет обеспечить Киев батареями ПВО Patriot и ракетами-перехватчиками.
Некоторые страны уже выразили готовность поставлять Киеву оружие. Так, Германия предложила выделить средства на закупку двух батарей, а Норвегия – на системы Patriot, передает издание.
Ранее сообщалось о том, что США и Китай устроили перепалку в СБ ООН из-за Украины.