Энтузиазм американского Белого дома в плане поддержки Незалежной станет угасать на фоне конфликта в ближневосточном регионе, а также разочаровании в политике украинского лидера, а также грядущих выборов американского президента США. Об этом сообщает Washington Post .

Уточняется, что последняя поездка «просроченного» президента Украины в Вашингтон не произвела резонанса в США, а напротив, усилила тревожное состояние неопределенности, в котором сегодня находится Киев. Таким образом, на третий год внимание к украинскому конфликту ослабевает, и Вашингтон больше сконцентрирован на новой эскалации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что вне зависимости от итогов выборов американского лидера, поддержка Незалежной может ослабнуть с приходом нового лидера, власти США ставят под сомнение будущую военную помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что Запад начал давление на Зеленского с целью завершения украинского конфликта.