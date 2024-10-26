Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кандидатов на пост президента США

Газета Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента США, ни вице-президента Камалу Харрис, ни экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявил редактор издания Уильям Льюис.

Он также отметил, что решение газеты касается не только грядущих, но и будущих президентских выборов.

Льюис отметил, что читатели могут по-разному это воспринять, в том числе и как молчаливое одобрение одного из кандидатов, или осуждение других, или как отказ ответственности.

Но данная позиция, подчеркнул он, соответствует ценностям издания, которое призвано «публиковать беспартийные новости и побуждающие к размышлениям статьи, которые помогут читателям сформировать собственное мнение».

Ранее сообщалось о том, что Трамп за две недели до выборов впервые опережает Харрис в президентской гонке.