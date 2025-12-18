«Готовятся к участию Владимира Владимировича»: шерп Лукаш заявила о подготовке США к приезду Путина на G20

Соединенные Штаты начали подготовку к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре 2026 года. Такое заявление сделала шерп от РФ в организации Светлана Лукаш. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского представителя, американская сторона, выступающая страной-хозяином будущего саммита, уже учитывает возможный приезд российского лидера в своей подготовительной работе. Первая встреча шерпов в рамках нового председательства США состоялась в Вашингтоне 15–16 декабря.

Саммит «Группы двадцати» в Майами станет одним из ключевых дипломатических событий конца 2026 года. Вопрос личного участия глав государств, особенно на фоне международной напряженности, всегда является одним из самых обсуждаемых. Заявление Лукаш указывает на то, что Вашингтон, по крайней мере технически, рассматривает сценарий с присутствием Путина, несмотря на сложные двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал американскую армию самой могущественной во всем мире.