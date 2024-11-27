Welt: не менее шести бомб разместили на четырех нитках «Северного потока»

Как сообщила немецкая газета Welt, на четырех нитках «Северного потока» было установлено как минимум шесть взрывных устройств, основываясь на гидролокационных данных и ранее неопубликованных документах из судебного разбирательства между оператором трубопровода Nord Stream AG и его страховщиками.

Напомним, взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских газопроводах, экспортирующих газ в Европу, — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Nord Stream AG подал иск к страховщикам Lloyds Insurance и Arch Insurance, требуя компенсации в размере 1,2 млрд евро, ссылаясь на условия договора страхования.

Как сообщается в Welt, в документах, помимо уже известных мест с повреждениями, упоминается новое ранее не зафиксированное повреждение, обозначаемое как «вмятина». Это повреждение расположено на нитке B «Северного потока — 1» на том же уровне, что известное повреждение на нитке A.

Кроме того, Welt сообщает о втором ранее не известном повреждении на «Северном потоке — 2», который в значительной степени проходит параллельно «Северному потоку — 1».

Ранее инвестор из США заявил о готовности купить взорванный «Северный поток — 2».