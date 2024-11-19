Байден не подтвердил разрешение данное ВСУ ударять вглубь России

Президент США Джо Байден не стал подтверждать информацию о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, передает РИА Новости.

По информации пула журналистов Белого дома, на саммите G20 в Рио-де-Жанейро Байден избегал ответов на вопросы представителей СМИ на эту тему.

Совет национальной безопасности, Пентагон и Госдепартамент США также оставили запросы РИА Новости без ответа.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден дал разрешение ВСУ атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами ATACMS.

19 ноября украинское издание «РБК-Украина» сообщило, что ВСУ нанесли удар по РФ этими ракетами впервые после разрешения Вашингтона. Чуть позже Министерство обороны России сообщило, что шесть ракет ATACMS нанесли удар по объектам в Брянской области.

Ранее агентство Reuters сообщило о реакции Запада на разрешение США данное ВСУ атаковать российскую территорию.