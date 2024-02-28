Больше 20 тысяч иностранных наемников более 50-ти национальностей принимают участие в конфликте на Украине, сообщает газеты The Washington Post , ссылаясь на источники в рядах ВСУ.

Отмечается, что наемники воюют в так называемом международном легионе Украины. Среди них граждане США, Великобритании и Франции. Издание утверждает, что эти страны отправили на украинскую территорию некоторое количество спецназовцев и военных советников. Они могут выполнять функции, связанные с материально-технической поддержкой украинской армии, а также с обучением.

По данным WP, в финансировании Украины, а именно в выделении средств на шпионские базы в стране, активное участие принимает Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

«Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях», — говорится в материале газеты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Париже, посвященной Украине, сообщил, что лидеры западных стран рассматривают возможность отправки на украинскую территорию своих военных.

Ранее мы также сообщали, что на Украине был ликвидирован третий с начала специальной военной операции РФ финский наемник.