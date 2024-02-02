WP: Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, в Белом доме не поддержали решение, однако и не стали возражать против него.

Напомним, информация об увольнении украинского главнокомандующего Валерия Залужного появилась в понедельник, 29 января, сразу в нескольких СМИ. А ранее об этом заявлял парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на собственные источники.

«Правительство Украины проинформировало Белый дом, что... Зеленский решил уволить... Залужного», — говорится в сообщении издания.

По мнению источников издания, Зеленский может отложить отставку Залужного, но вряд ли пойдет на это.

Ранее стало известно, что президент Зеленский предлагал Залужному, в обмен на заявление об отставке с поста главкома ВСУ, занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но тот отказался.