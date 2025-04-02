WP: команда президента Трампа использовала личную почту Gmail для рабочей переписки

Сотрудники администрации Трампа, помимо использования мессенджера Signal, также применяли личные почтовые ящики Gmail для рабочих коммуникаций. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на информацию, полученную от своих источников в Белом доме.

В соответствии с информацией, полученной из источников, и данными, предоставленными тремя официальными лицами, члены Совета национальной безопасности, включая советника Белого дома по национальной безопасности Уолтца, занимались государственными вопросами через свои личные учетные записи.

Сообщается, что один из сотрудников Уолтца применял электронную почту для обмена информацией о военных позициях и вооружении с коллегами из других государственных структур. Его руководитель получал менее секретные сведения, такие как график работы и прочие рабочие материалы.

Специалисты, с которыми пообщалась редакция, высказали мнение, что применение личной электронной почты, даже для обмена незасекреченной информацией, несет в себе определенные риски. Это связано с тем, что иностранные спецслужбы проявляют повышенный интерес к общению и расписанию высокопоставленных американских политиков.

Ранее сообщалось, что команда Трампа предложила уволить Уолтца после скандала с Signal.