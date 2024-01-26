WP: победа Трампа на выборах президента США приблизит конфликт на Украине к миру

Позиция кандидата в президенты США Дональда Трампа на предстоящих выборах снижает повышает шансы победы России в украинском конфликте, пишет издание The Washington Post .

Газета напомнила, что представители партии республиканцев требуют внести изменения в пограничную политику в обмен на выделение финансирования Киеву в размере 60 миллиардов долларов.

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа в сделке осложнило ее будущее», — говорится в материале издания.

Также автор статьи указал, что республиканцы были близки к подписанию документа, предусматривающего выделение денег Украине, «неохотно» согласившись связать ее с выделением средств на защиту государственных границ США. Отмечается, что критические заявления на этот счет со стороны Трампа повлияли на многих представителей республиканской партии.

Как ранее отмечал ведущий переговорщик от демократов — сенатор Крис Мерфи в случае, если данное соглашение сорвется, у России есть все шансы одержать победу на Украине, а Европа «окажется под угрозой».

В конце 2023 года Конгресс США не согласовал выделение дополнительной финансовой помощи Украине и Израилю, которую ранее запросил Белый дом во главе с Джо Байденом.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Избираться на второй срок намерен и Байден.

Ранее мы сообщали, что Трамп выступил против создания в США «цифрового доллара», объяснив свою позицию тем, что власти смогут получить контроль над финансами граждан.