По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, решение президента Украины Владимира Зеленского «напасть» на президента США Дональда Трампа было неверным шагом. Об этом пишет The Washington Post.

Зеркаль отметила, что отказом подписать соглашение с Вашингтоном по освоению на Украине редкоземельных металлов Зеленский окончательно отвернул Вашингтон от себя и Украины.

«Если бы Зеленский подписал соглашение о ресурсах, Трамп, возможно, сблизился бы с ним. Его решение вместо этого наброситься на Трампа было „определенно ошибкой“», — пишут авторы материала со ссылкой на Зеркаль.

В газете также напомнили, что Ричард Гренелл, специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям, выразил недовольство действиями украинского лидера Владимира Зеленского.

Американские граждане, которые оплачивают помощь Украине из своего кармана, выразили свое разочарование в связи с продолжающимся конфликтом. Они считают, что их деньги тратятся впустую.. приводится в материале издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки с Украиной по минералам позволит США вернуть $400-500 млрд.