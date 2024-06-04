Лидер РФ Владимир Путин может ответить на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов в зону российской СВО, нанеся удар по этим самым инструкторам. Соответствующее предупреждение сделал колумнист издания WP Ли Хокстадер.

В своем материале он указал на то, что Путин может принять решение об ударе по французским инструкторам на территории Украины для того, чтобы поставить на место лидера Франции за его агрессивный настрой в отношении России.

Более того, Макрон также может встретиться с давлением со стороны собственного народа, подчеркнул автор. Он указал на то, что французские граждане не готовы встречать гробы с погибшими на территории Украины военными. Хокстадер также выразил сомнения в том, что союзники Франции по НАТО согласятся на прямой конфликт с РФ, даже если их инструкторы погибнут на Украине.

Ранее сенатор Климов выразил мнение, что разрешение Байдена на удары по России является пиар-ходом.